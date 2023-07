Spy x Family e Street Fighter VI: un poster annuncia il crossover

A pochi mesi dall'arrivo di Spy x Family Code: White nelle sale giapponesi, i due franchise hanno annunciato un'interessante collaborazione, pubblicando un tweet che ritrae Yor Forger e Chun Li nel bel mezzo di un duello.

Un crossover inaspettato, pubblicizzato anche tramite l'account Twitter di Capcom. Per celebrare l'uscita del nuovo film di Spy x Family, che verrà proiettato in madrepatria a partire dal 22 dicembre 2023, i due franchise si uniranno in un'inedito progetto di cui ancora non sappiamo di cosa si tratterà precisamente. Una collab che, poco ma sicuro, farà parlare di sè.

Si tratterà di una storia completamente inedita, quella di Spy x Family Code: White, prodotta da Wit Studio e Clover Works, con Ichiro Okuchi come sceneggiatore, Kyoji Asano direttore dell'animazione e Takashi Takajiri, già regista dell'anime di Spy x Family o di capolavori come Attack on Titan. Il tutto supervisionato dall'autore, ovviamente.

Con la prima stagione tratta dal manga di Endo-sesei che si attesta tra gli anime più visti del 2022, c'è forte attesa per la seconda, in arrivo ad ottobre 2023. Con un momento florido anche per lo storico brand, icona dei picchiaduro, che con il suo sesto titolo della serie principale ha avuto ottime recensioni da parte della critica, questo crossover si preannuncia davvero interessante.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di sapere di cosa si tratterà? Fatecelo sapere con un commento.