Spy x Family: tutte le strepitose facce da meme di Anya in questo cosplay unico

Con oltre un mese sulle spalle, la trasmissione di Spy x Family sta acquistando sempre più trazione. I protagonisti sono diventati virali nel web, ognuno a proprio modo. C'è Yor con il suo lato oscuro che ha sicuramente emanato un fascino particolare; Loid dal canto suo riesce a farsi in quattro in ogni operazione, in balia del momento.

E poi c'è Anya, il volto principale di Spy x Family. La bambina dai capelli rosa e in grado di leggere nella mente altrui è riuscita ad accedere all'Eden College per dare inizio all'operazione Stryx. Così i giochi sono iniziati per i protagonisti, in particolare per Loid che adesso avrà il compito di insegnare ad Anya tutto ciò che può, così da renderla una delle studentesse più di spicco della scuola.

Sta di fatto che Anya è ancora una bambina ed è molto espressiva, specie quando deve mettere in scena una faccia molto comica. Nel corso della serie, Anya ha tirato infatti tante facce diverse da alcune tristi ad altre arroganti, con una varietà unica e che ha contribuito a renderla popolare. Ora la cosplayer Kitaro ha pensato di creare un cosplay con le facce di Anya, sia quelle viste nell'anime sia quelle che al momento sono state inserite soltanto nel manga. Qual è la vostra preferita?