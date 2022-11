Spy x Family è un successo: il secondo cour dell'anime è il più visto dai giapponesi

Così come era già accaduto per la parte 1, regina del palinsesto primaverile 2022, anche il secondo cour di Spy x Family sta avendo un successo sbalorditivo. Il ritorno della famiglia Forger ha attaccato gli spettatori giapponesi alle televisioni locali. Ecco i numeri da record che sta ottenendo l'adattamento dell'opera di Tatsuya Endo.

La seconda parte di Spy x Family ha fatto il suo ritorno dal 1° ottobre su TV Tokyo e in simulcast streaming su Crunchyroll come parte della stagione autunnale. Con attualmente sei puntate mandate in onda, Anya, Loid e Yor stanno confermando il loro status di "più amati dal pubblico".

In una recente intervista rilasciata dal presidente di TV Tokyo al giornalista Tadashi Sudo è stato confermato che gli ascolti di Spy x Family sono sbalorditivi e che il secondo cour è già "il miglior programma televisivo tra tutti quelli del trimestre di luglio-ottobre 2022".

Il report condiviso fa però notare che l'audience media che segue la trasmissione è solamente del 1.8%. Gli spettatori che guardano le puntate in replica fanno invece salire il punteggio fino al 5.8%. Ciò significa che l'attuale fascia oraria in cui viene trasmesso l'anime (ogni sabato alle ore 23:26 JST) non è ideale e che di qui a breve potrebbe subire un cambio. Spy x Family è virale anche per i crossover con altre opere, come questo a cui vi reindirizziamo con Chainsaw Man.