Spy x Family supera Dragon Ball Super e arriva già a 310.000 copie vendute

Nessuno avrebbe potuto pensare che un manga di Shonen Jump+, rivista digitale creata da Shueisha pochi anni fa per pubblicare nuove opere, potesse aspirare a fare lo stesso numero di visualizzazioni dei colossi del settore manga. Soprattutto se a farlo è un'opera come Spy x Family, manga di Tatsuya Endo e da poco cominciato sull'applicazione.

Nei mesi passati, Spy x Family è diventato virale superando My Hero Academia e conquistando la top 3 delle visite di MangaPlus. Sembrava che il divario dall'argento, posseduto da Dragon Ball Super, fosse troppo ampio, eppure Spy x Family ce l'ha fatta. Con l'uscita del capitolo 11, arrivato ieri sera sulla piattaforma MangaPlus, Spy x Family ha superato Dragon Ball Super conquistando il secondo posto.

Ora in cima c'è il re dei re, ONE PIECE, distantissimo con oltre il doppio delle visualizzazioni, ma chissà che nei prossimi mesi non ci sia un sorprendente sorpasso anche ai danni del manga di Eiichiro Oda. Intanto, Spy x Family continua a vendere benissimo anche col primo volume. Dopo aver conquistato la classifica Oricon nel primo mese, vendendo più di quanto abbiano fatto all'epoca manga come Black Clover, The Promised Neverland o Dr. Stone, arriva una comunicazione ufficiale sullo stato della tiratura.

Ebbene, Spy x Family, tra fisiche e digitali, ha già raggiunto il numero straordinario di 310.000 copie vendute. Un traguardo eccezionale per la serie che potrebbe aumentare i suoi numeri già dal secondo volume, mentre in rete diventa sempre più virale. E voi state già seguendo le avventure della strana famiglia composta da Lloyd, Anya e Yor? In calce potete vedere il tweet di conferma sulle copie vendute più un'immagine con l'attuale classifica di MangaPlus con le prime quattro posizioni.