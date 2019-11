Spy x Family supera il milione, ma di cosa parla esattamente il manga di Tetsuya Endo?

Se non siete dei grandi lettori di manga potrebbe esservi sfuggita Spy x Family, la nuova serie di Tetsuya Endo che da qualche mese a questa parte sta letteralmente spopolando in Giappone. Ma di cosa parla esattamente quest'opera e com'è possibile che abbia piazzato più di un milione di copie in appena quattro mesi? Scopriamolo insieme.

Spy x Family racconta la storia di una spia obbligata a "costruirsi una famiglia" per completare una missione. Twilight, questo il nome in codice del protagonista, adotta quindi una bambina di 6 anni ed inizia una relazione con l'impiegata ventisettenne Yor, pensando di compiere così il primo passo verso l'ennesimo lavoro ben svolto. Le due persone da lui scelte però sono tutt'altro che normali: Anya, la bambina, è una vecchia cavia da laboratorio in grado di leggere nel pensiero, mentre Yor, la finta moglie, è in relatà un'abilissima assassina sotto copertura.

Queste originali premesse hanno fatto si che il manga riuscisse a vendere più di 300.000 copie in un mese, con appena un Volume disponibile. Oggi, con due tankobon distribuiti e quattro mesi di vita alle spalle, Spy x Family può festeggiare il suo primo milione.

