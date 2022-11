Spy x Family: svelati interessanti dettagli sulla produzione dell'anime

Spy x Family è una gallina dalle uova d'oro sia per Shueisha, che pubblica il manga di Tatsuya Endo sulla rivista digitale Shonen Jump+ e MangaPlus, che per Crunchyroll, che sta attualmente trasmettendo in simulcast il secondo cour della serie con ascolti sorprendenti. Recentemente sono emerse rivelazioni sorprendenti proprio a riguardo dell'anime.

La popolarità della famiglia Forger cresce settimana dopo settimana. La seconda parte dell'anime di Spy x Family è infatti la più vista dal pubblico giapponese. Il merito va attribuito si alla fantasia del maestro Endo e alla caratterizzazione dei suoi personaggi, ma anche alla splendida realizzazione elaborata in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks.

La produzione dell'adattamento nascondeva però un curioso segreto, rivelato solamente nel corso del recente Anime NYC. Come riportato dal presidente di WIT Studio e chief executive producer dell'anime di Spy x Family, George Wada, l'affidamento della serie anime è stato a lungo conteso da numerosi e importanti studi d'animazione. Oltre che WIT Studio e CloverWorks, i due che alla fine hanno trionfato accaparrandosi la produzione, Spy x Family era conteso da altri 18 studi d'animazione.

Wada ha poi rivelato alcuni dettagli aggiuntivi, presentando una curiosa teoria sul motivo per cui Anya di Spy x Family è così tanto amata dal pubblico. Secondo il presidente, il motivo è perché la bambina assomiglia molto a Baby Yoda. ha infine affermato che la maggior parte delle sequenze d'azione sono realizzate da WIT Studio, poiché il suo staff ha maggiore esperienza a tal riguardo grazie alla precedente produzione di Attack on Titan.