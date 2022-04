Spy x Family, svelati nuovi doppiatori dei personaggi dell'anime

L'anime che sta spiccando tra quelli della nuova stagione è senza dubbio Spy x Family. tratto dall'omonimo manga di Tatsuya Endo, Spy x Family narra le vicende della spia Twilight, che pur di portare a termine una missione ha deciso di creare una famiglia fasulla. La seconda puntata di Spy x Family è già disponibile su Crunchyroll.

Nei primi episodi abbiamo fatto la conoscenza dei tre personaggi principali: Twilight, nome in codice Loid Forger, la piccola Anya, giovane telepate, e la finta moglie Yor, terribile sicaria. Della ragazza sappiamo ancora molto poco: lavora in un ufficio come copertura del suo vero incarico, e ha un fratello che sembra molto premuroso.

Attraverso il profilo ufficiale Twitter di Spy x Family sono stati svelati nuovi doppiatori dell'anime, tra cui anche quello del fratello di Yor. Yuri Briar verrà infatti doppiato da Kensho Ono (Floch ne L'Attacco dei Giganti), mentre gli altri personaggi di cui è stato svelato il doppiatore sono le colleghe di Yor e il manager del negozio di giardinaggio. Ecco le voci nello specifico:

Umeka Shouji - Camilla

Manaka Iwami - Millie

Mirei Kuragami - Sharon

Shohei Kajikawa - Dominic

Junichi Suwabe - manager del negozio di giardinaggio

Nella promo del terzo episodio di Spy x Family abbiamo visto i preparativi per il colloquio di Anya. Chissà se nel prossimo episodio esordirà anche Yuri Briar, per fare la conoscenza del "marito" di sua sorella.