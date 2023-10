Spy x Family tarderà l'uscita del nuovo capitolo: le parole di Tatsuya Endo

Il manga di Spy x Family è stato appena colpito da un considerevole ritardo. I lettori dell'opera non si aspettavano minimamente questo problema e solo oggi il creatore Tatsuya Endo ha dato alcune spiegazioni a ritardo. Ecco cos'è successo esattamente.

Spy x Family sta affrontando uno dei momenti più emozionanti della serie dal momento che l'Operazione Strix stava quasi per saltare. Loid e i suoi colleghi hanno fatto, e stanno ancora facendo, il possibile per risolvere l'accaduto. Per questo motivo i fan attendono con ansia di sapere cosa succederà nei prossimi capitoli.

L'uscita del capitolo 88 di Spy x Family era prevista il 2 ottobre in Giappone. Di conseguenza, all'estero sarebbe dovuto uscire già ieri. Il creatore del manga, Tatsuya Endo, si è immediatamente scusato con la sua community per l'accaduto. Ha lasciato un messaggio sui social in cui ha espresso il suo dispiacere per non aver pubblicato il nuovo capitolo nella data annunciata in precedenza.

Scrive su X, "scusate, nella puntata precedente avevo scritto che il prossimo numero era previsto per il 2 ottobre, ma non ci sarà nessun aggiornamento... Siamo riusciti a finire la bozza del prossimo capitolo, quindi vi saremmo grati se poteste aspettare pazientemente l'aggiornamento del 16 ottobre. Ci dispiace molto."

Tatsuya Endo ha lasciato ai fan una bozza che ritrae Twilight e Nightfall, con Franky che implora perdono. Sicuramente un'illustrazione che ritrae alla perfezione i sentimenti dell'autore in questo momento! Ai lettori non resta che aspettare il 16 ottobre per leggere il capitolo 88.

La seconda stagione sta per arrivare e Crunchyroll continuerà a trasmettere Spy x Family sulla sua piattaforma streaming. Ovviamente, non c'è da preoccuparsi: saranno disponibili anche i sottotitoli in italiano e la serie riceverà presto un doppiaggio nella nostra lingua.