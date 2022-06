Spy x Family: la Thorn Princess in una statuetta hot da Studio Rosa

Con la messa in onda di Spy x Family 1x12, l’adattamento animato della spy comedy di Tatsuya Endo è giunto alla conclusione della sua prima parte. In attesa del ritorno previsto nella stagione autunnale, la serie continuerà a far discutere anche grazie ai numerosi merch in arrivo, tra cui uno piuttosto piccante dedicato a Yor.

Attraverso una vasta rete di distributori, l’azienda specializzata in figure da collezione Studio Rosa ha reso noto che nel corso delle prossime settimane rilascerà una nuova statuetta dedicata alla serie del momento, Spy x Family. Protagonista di questo merchandise sarà la bella Yor Forger, alias l’assassina su commissione Thorn Princess.

Nel quarto trimestre dell’anno, arriverà una nuova statua da collezione su Yor, che di giorno lavora come impiegata presso il municipio, ma che di notte svolge il ruolo di sicaria sotto il nome in codice di Thorn Princess. Ecco un cosplay di Spy x Family che mostra tutti i look di Yor.

La particolarità di questa figure, che subito ha attirato l’attenzione su di sé, è che sarà rilasciata in due versioni. La versione “standard”, che trovate nel tweet in calce all’articolo, la vede con il suo abito da lavoro succinto, che lascia intravedere le sue morbide forme, e le armi in mano. Questa, include due torsi intercambiabili, uno con vestiti, e l’altro senza. Dunque, sarà possibile ammirare Yor senza veli. La seconda versione, la “deluxe”, include delle espressioni facciali alternative e un terzo busto. Questo, presenta Yor con un membro maschile eretto, trasformando la bella e spietata assassina in una futanari, ossia una ermafrodita.

Non è la prima volta che vengono prodotte figure di questo tipo. In precedenza, era già stata messa in vendita una statua erotica di Yor di Spy x Family. La figure dello Studio Rosa è alta circa 330 mm (scala 1:6) e sarà venduta a un prezzo di 260 dollari per la prima versione e 343 dollari per la seconda.