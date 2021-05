Spy x Family torna in Giappone con un'edizione Full Color, il Volume 1 uscirà a giugno

Lo straordinario successo di Spy x Family ha convinto la casa editrice Shueisha a realizzare un'edizione Full Color in uscita a giugno. La nuova versione sarà disponibile esclusivamente in digitale e prenderà il via tra poco più di una settimana, il 4 giugno 2021.

Spy x Family è uno dei più grandi successi di Shonen Jump +, con oltre 10 milioni di copie stampate senza l'aiuto di un adattamento anime. Nell'ultimo anno l'autore Tetsuya Endo è diventato una vera e propria celebrità, e recentemente ha avuto modo di collaborare con grandi brand internazionali come Dior per pubblicizzare dei nuovi prodotti.

Spy x Family è ora disponibile in quasi tutti i paesi occidentali, Italia compresa. Nella penisola la distribuzione è nelle mani di Planet Manga che ha pubblicato quattro dei sei Volumi disponibili, con il quinto il uscita il 15 luglio 2021. Al momento non sappiamo se l'edizione Full Color arriverà anche in occidente, ma se l'opera dovesse avere successo non è da escludere un regalo simile da parte di Panini.

E voi cosa ne dite? State leggendo Spy x Family? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi lasciamo con le ultimissime indiscrezioni legate all'adattamento anime di Spy x Family, che a quanto pare potrebbe essere rivelato prima della fine del 2021.