Spy x Family sta per tornare: arrivano le due sigle della seconda stagione

Spy x Family sta preparando tutto il necessario per un debutto perfetto. Il 7 ottobre la famiglia Forger ritornerà con le sue missioni di spionaggio e con tante avventure divertenti e lo staff è più pronto che mai. La sigla di apertura e quella di chiusura sono finalmente disponibili all'ascolto dei fan.

Recentemente lo Studio WIT, la casa che si occupa dell'animazione del noto anime, ha mostrato un nuovo trailer per Spy x Family, ricordando ai suoi fan che l'uscita del primo episodio è prevista per il 7 ottobre, che corrisponde a sabato.

Il trailer, visualizzabile all'inizio dell'articolo, anticipa anche la prima sigla iniziale e finale della seconda stagione di Spy x Family. La opening si chiama "Kurakura" ed è cantata da Ado. La ending, dal titolo "Todome no Ichigeki" (Finishing Strike) nasce dalla collaborazione fra Vaundy e Cory Wong.

Sul debutto della seconda stagione di Spy x Family sappiamo, oltre alla sua data d'uscita, che debutterà alle ore 23:00 JST che corrispondono alle ore 16:00 italiane. In Italia l'anime è offerto da Crunchyroll anche con doppiaggio in italiano.

Dopo la messa in onda della seconda stagione, Spy x Family debutterà anche al cinema con un film inedito e a tema natalizio. Spy x Family CODE: White uscirà a dicembre nelle sale cinematografiche giapponesi e al momento la trama è completamente sconosciuta.

Spy x Family, manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, in tre anni dalla sua prima pubblicazione è diventato immediatamente popolare. La storia è incentrata sull'esperto agente segreto Twilight incaricato di infiltrarsi in una scuola di élite per ottenere informazioni su un potente politico.

Per farlo, deve formare una famiglia fittizia. Sposa la sicaria Yor Briar e la bambina dai poteri telepatici Anya. Questa strana e disfunzionale "famiglia" si trova coinvolta in una serie di avventure divertenti mentre cerca di nascondere i loro segreti e raggiungere i loro obiettivi personali.