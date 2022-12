Spy x Family: un trailer PV lancia la Stagione 2 e il film anime

Basato sull'omonimo manga di Tatsuya Endo pubblicato sul servizio digitale MangaPlus, nella primavera del 2022 WIT Studio e CloverWorks hanno lanciato l'anime di Spy x Family. Gli spettatori sono caduti ai piedi della famiglia Forger, ma la prima stagione dell'anime è purtroppo giunta al termine. L'adattamento non tarderà a tornare.

Grazie alla straordinaria spinta della serie anime, Spy x Family è stato uno dei migliori manga del 2022. La serie, edita in Italia da Planet Manga, racconta le vicende della spia Twilight, che per assolvere ai doveri dell'Operazione Strix e mantenere la pace tra i paesi di est e ovest, assolda una figlia, la telepate Anya, e una moglie, l'assassina Yor.

In Spy x Family 1x25 si è svolta l'ultima missione dei Forger, almeno per il momento. La puntata, trasmessa in simulcast streaming su Crunchyroll, ha chiuso il secondo cour cominciato a ottobre 2022 e di conseguenza la prima stagione dell'anime.

I fan non devono per rattristirsi, poiché i Forger torneranno prima del previsto. Un trailer tramesso alla fine dell'ultima puntata ci ricorda che al Jump Festa 2023 è stata annunciata la Stagione 2 di Spy x Family e il primo film anime della serie.

Nella clip, che trovate in calce all'articolo, troviamo una breve anteprima di ciò che avverrà nella seconda stagione. Loid e Yor decideranno di festeggiare il loro matrimonio mettendosi in viaggio. A bordo di una gigantesca crociera, i Forger cominceranno una nuova avventura. L'uscita della Stagione 2 di Spy x Family è prevista per il 2023, anno in cui debutterà anche il primo anime movie tratto dall'opera di Endo. E voi state seguendo la serie anime prodotta in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks, oppure state seguendo il manga?