Spy x Family, l'ultimo nuovo trailer della spy comedy ci mostra anche l'opening

Il sito ufficiale per la trasposizione anime televisiva del manga SPY×FAMILY di Tatsuya Endō ha pubblicato il video trailer completo per l'anime. Il video rivela e mostra in anteprima la canzone del tema di apertura dell'anime "Mixed Nuts" degli Official HiGE DANdism, e il tema di chiusura "Kigeki" (Comedy) di Gen Hoshino.

Quest'ultimo trailer di Spy x Family era stato anticipato ieri da un teaser dall'editor di SHonen Jump, Shihei Rin.

Takuya Eguchi sarà il protagonista dell'anime nel ruolo di Loid Forger. Saori Hayami interpreta Yor Forger, e Atsumi Tanezaki interpreta Anya Forger. Altri membri del cast includono Hiroyuki Yoshino come Franky Franklin, Yuko Kaida come Sylvia Sherwood, e Kazuhiro Yamaji come Henry Henderson.

L'anime sarà trasmesso in anteprima sui canali TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaido, e TVQ Kyuushuu il 9 aprile alle 23:00 (10:00 a.m. EDT), e sarà trasmesso anche su Niigata TV 21, TV Shizuoka, RCC Chugoku Broadcasting, e BS TV Tokyo. L'anime sarà trasmesso per due cour separati (due stagioni). Crunchyroll trasmetterà l'anime in streaming.

Planet Manga sta pubblicando il manga in italiano: "La spia più famosa di sempre, Twilight, non ha rivali quando si tratta di andare sotto copertura in missioni pericolose per il bene del mondo. Ma quando riceve l'ultimo incarico - sposarsi e metter su famiglia - potrebbe finalmente essere nei guai! Non essendo uno che dipende dagli altri, Twilight ha il compito di procurarsi una moglie e un figlio per la sua missione di infiltrazione in una scuola privata d'elite. Quello che non sa è che la moglie che ha scelto è un'assassina esperta e la bambina che ha adottato è una telepate!"

Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Getbackers, 2019 Dororo) ha diretto l'anime presso Wit Studio e CloverWorks. Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) ha realizzato i character design dei personaggi, e [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) è il produttore musicale.

Cosa ne pensate di quest'ultimo trailer? Siete entusiasti di vedere Spy x Family fare il suo debutto sul piccolo schermo? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In ultimo, vi lasciamo con questo splendido cosplay a tema Spy x Family di Yor.