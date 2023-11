Spy x Family, il triste passato di Anya sta per essere rivelato?

Il manga di Tatsuya Endo, Spy x Family sta per avventurarsi in un nuovo arco narrativo. Questa volta la serie si concentrerà sulla piccola Anya Forger, che sia l'occasione per scoprire qualcosa in più circa il suo terribile passato? Allerta spoiler sugli ultimi capitoli del manga di Spy x Family!

Come sappiamo Anya Forger è una bambina dotata di un potere strabiliante: può leggere nella mente di chiunque lei voglia. Nel corso di Spy x Family non abbiamo mai scoperto il motivo per cui la bimba è nata con quest'abilità, ma alcuni flashback della sua vita passata ci hanno fatto dedurre che è stata a lungo rinchiusa in un laboratorio segreto. Successivamente, non sappiamo se sia stata mandata in un orfanotrofio o se sia scappata, ma è proprio lì che ha incontrato Loid ed è diventata parte integrante della famiglia Forger.

Tornando al manga di Tatsuya Endo, in questi giorni ha pubblicato un'illustrazione speciale di Anya poco prima di pubblicare il capitolo che anticipa l'inizio della nuova saga di Spy x Family. Solitamente, quando quest'autore sta per cominciare un nuovo arco narrativo, pubblica sui social un artwork originale che anticipa chi sarà il protagonista dei prossimi capitoli. In questo caso, dovrebbe essere proprio la piccola Forger.

Nel corso di questo nuovo capitolo di "Spy x Family", vediamo Anya mentre guarda i cartoni animati e si lascia ispirare per realizzare una targa da appendere alla sua porta. Tuttavia, in modo accidentale, scrive il suo nome come "Ania" anziché "Anya". Dopo che Loid sottolinea questo errore e lo corregge, Anya conclude il capitolo da sola nella sua stanza, riflettendo sul proprio nome. Potrebbe essere l'occasione per scoprire la sua storia passata?