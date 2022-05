Spy x Family: Twilight è una spia in borghese nell'ultimo cosplay di Migo.mir

Tra i titoli più popolari delle ultime settimane spicca senza alcun dubbio Spy x Family, adattamento anime del popolare manga di Tatsuya Endo. La serie in questione sta riscuotendo un successo straordinario tanto da scalare numerose classifiche tra le produzioni più apprezzate di sempre nel mondo degli anime.

Spy x Family sta spopolando sul web, merito delle esilaranti avventure di Twilight, Yor e Anya, una famiglia costruita per convenienza. La divertente commedia è diventata virale in più occasioni, recentemente per la famosa faccia meme di Anya che è stata animata a dovere dal team dietro WIT Studio e Cloverworks.

Ad ogni modo, i personaggi sono già entrati nel cuore degli appassionati che si sono molto affezionati a questa bizzarra ed eccentrica famiglia. E proprio ad uno di essi, alla spia Twlight, un cosplayer ha voluto dedicare un'interpretazione personale, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia. Migo_mir, cosplayer da oltre 300mila follower, ha realizzato dunque una fedelissima reinterpretazione del protagonista al ritorno dalla spesa per Anya, il tutto però con una fedeltà al personaggio originale davvero straordinaria.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay originale di Twilight, vi piace il lavoro di Migo_mir? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.