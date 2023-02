Spy x Family: Twilight è una spia perfetta in questo cosplay di Yuuji

Tra i manga più promettenti dell'ultimo periodo spicca senza alcun dubbio Spy x Family, il gioiellino di Tatsuya Endo che ha fatto parlare di sé grazie ad un divertentissimo adattamento animato. Non è servito molto affinché Studio WIT pianificasse il seguito della serie animata.

Per chi non lo sapesse, infatti, il celebre studio di animazione è al lavoro su ben due progetti legati a Spy x Family: un lungometraggio ed un sequel, quest'ultimo che potrebbe arrivare nella stagione autunnale anche se non ci sono ancora conferme a riguardo. Una cosa è però certa, ovvero l'incedibile supporto della community che sta continuando a supportare l'opera senza sosta attraverso geniali manifestazioni di creatività.

L'ultima delle quali, a tal proposito, è realizzata da un noto cosplayer giapponese, un certo Yuuji che vanta oltre 117mila follower su Instagram, che ha voluto dedicare al protagonista dell'opera, Twilight, una spettacolare e fedelissima interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay della spia più celebre dell'animazione giapponese, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale sul perché guardare Spy x Family.