Spy x Family: uomo condannato a 2 anni di carcere per aver piratato gli episodi

È stato detto che non c'è spazio per la pirateria negli anime. Per decenni il settore è stato afflitto dai pirati e il panorama digitale non ha fatto altro che ampliare la pirateria. Poiché gli anime sono diventati più accessibili grazie ai servizi ufficiali, anche la pirateria è diventata più accessibile

Tuttavia, un gruppo di studi in Giappone ha iniziato a reprimere questo tipo di crimine, e un nuovo rapporto dal Giappone dimostra che l'iniziativa non è uno scherzo.

La notizia arriva dal sito web di informazioni giapponese Asahi mentre il sito di notizie giapponese riportava di un caso in corso all'estero. Come riportato da un tribunale locale in Giappone, un uomo è stato condannato dopo essere stato arrestato per aver caricato contenuti di anime e giochi su YouTube. La corte ha inflitto all'uomo una condanna a due anni di reclusione, oltre ad una multa di 1 milione di yen e ad un'ulteriore sospensione della patente.

Il caso viene raccontato per interezza dal sito Asahi, che segnala che l'uomo giapponese ha condiviso video modificati di Spy x Family su YouTube e li ha monetizzati. Ha anche condiviso le riprese del finale di Steins;Gate: My Darling's Existence, una visual novel legata al popolare anime.

Mentre erano in tribunale, i detentori dei diritti d'autore di questi titoli hanno affermato che l'imputato "ha avuto un impatto negativo" sulle loro vendite. Le aziende sostengono che i video hanno viziato i potenziali clienti e volevano che l'uomo fosse punito per aver piratato il contenuto.

Questo caso ha attirato l'attenzione del fandom globale degli anime. Non è esagerato affermare che molti fan degli anime sono entrati nella community guardando le serie su YouTube. In passato, programmi come Naruto venivano spesso condivisi su YouTube e tagliati in più parti poiché non venivano trasmessi in streaming all'estero in alcun modo ufficiale. Quella storia è indossata come un distintivo d'onore per alcuni, ma non è più così per i nuovi fan.

Dopotutto, gran parte degli anime pubblicati in Giappone sono arrivati ​​allo streaming in qualche modo ufficiale. Servizi come Crunchyroll, Hulu, Disney+, Netflix e persino Amazon Prime investono nel settore. Mentre il mezzo sembra espandersi, i suoi migliori studi sono disposti a fare tutto il necessario per combattere la pirateria, e questo ultimo aggiornamento legale lo dimostra.