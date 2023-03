Spy x Family: uscita, visual e dettagli per il film anime e la Stagione 2

Protagonista assoluto della seconda giornata dell'Anime Japan 2023 è stato Spy x Family, nel cui stage sono arrivate nuove e importantissime informazioni riguardanti la produzione dell'anime. WIT Studio e CloverWorks hanno infatti rivelato la data di uscita della seconda stagione animata e del primo lungometraggio.

Con una trasmissione in due cour separati, Spy x Family è stato uno degli anime più popolari del 2022. La simpatia, la sincerità e le avventure di Anya, Loid e Yor hanno convinto il pubblico, portando l'opera di Tatsuya Endo al successo assoluto. A fine dicembre la stagione di Spy x Family è giunta alla conclusione, portando però al contempo buone notizie. Lo staff di produzione ha già preso in carico la seconda stagione e un film anime.

All'Anime Japan 2023 sono state rivelate le date di uscita dei due progetti di Spy x Family, ma non solo. Non sono arrivati trailer per Spy x Family, ma sono state diffuse importanti informazioni e una locandina promozionale per la pellicola anime.

Spy x Family Stagione 2 debutterà nel mese di ottobre 2023, in simulcast streaming su Crunchyroll. Per quanto riguarda il film, invece, è stato rivelato il nome ufficiale del progetto, Spy x Family CODE: White. La famiglia Forger, con Loid e Yor nei panni di Twilight e Thorn Princess, affronteranno una pericolosa missione sulla neve, come sempre accompagnati da Anya e Bond. L'anime movie verrà rilasciato nei cinema giapponesi dal 22 dicembre 2023.