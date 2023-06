Spy x Family: le vacanze hanno inizio con un artwork di Anya realizzato da Tatsuya Endo

Irriverente, dolcissima e con poteri telepatici che le permettono di leggere i pensieri altrui, Anya Forger ha fatto innamorare il pubblico. La bambina è la principale star di Spy x Family, di cui presto rivedremo su schermo l'adattamento animato. A fine anno debutterà infatti la seconda stagione di Spy x Family.

Spy x Family è stato uno degli anime più visti del 2022, merito della produzione eccelsa di WIT Studio e CloverWorks, ma soprattutto della piccola Anya. Le vicende della famiglia Forger sono infatti spesso e volentieri incentrate sulla sua figura, alle prese con gli amichetti della Eden Academy e con le missioni da agente segreto di suo padre, la spia Twilight.

A ogni modo, se per il ritorno dell'anime manca ancora qualche tempo, la serializzazione di Spy x Family procede senza intoppi su MangaPlus, dove da poco è stato rilasciato il capitolo 82. Per celebrarne l'uscita e l'inizio delle vacanze estive, l'autore Tatsuya Endo ha rilasciato sul suo Twitter uno speciale artwork.

La fine della scuola per i ragazzi di tutta Italia coincide con una giornata di vacanza per la piccola Forger. In gita con l'amica del cuore Becky, Anya è emozionata alla vista di un tenero panda allo zoo. Con al momento quasi 3 milioni di visualizzazioni, oltre 42 mila mi piace e quasi 5 mila retweet, il pubblico deve aver evidentemente gradito questa amabile scena di quotidiano con Anya come protagonista.