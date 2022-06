Spy x Family, un video cosplay di Tik Tok mostra tutti i look di Yor nella serie

L'anime di Spy x Family tornerà in autunno 2022 con 12 nuovi episodi dopo la conclusione della prima metà di stagione. I fan hanno letteralmente amato la famiglia Forger, formata da tre membri tanto bizzarri quanto ben amalgamati tra loro. CloverWorks e Wit Studio hanno dato vita a un ottimo prodotto, il migliore della primavera 2022.

L'episodio 1x12 di Spy x Family è già disponibile su Crunchyroll, e conclude la prima metà di stagione portandoci all'Aqua Park assieme alla famiglia Forger. Papà Loid è determinato a dare una buona impressione ai vicini di appartamento portando la piccola Anya e Yor a fare una gita familiare, mentre nel frattempo deve concludere una missione speciale per conto della sua agenzia.

Dopo la messa in onda dell'ultimo episodio di Spy x Family, la cosplayer @coser.zone ha pubblicato sul proprio account Tik Tok un video dove mostra i diversi outfit di Yor nei primi episodi di Spy x Family. @coser.zone ha realizzato dei capi identici a quelli di Yor che le calzano a pennello, come possiamo vedere nel suo post in calce alla notizia.

I fan hanno letteralmente amato Yor, seconda nelle preferenze degli spettatori giapponesi dietro solo alla piccola, simpaticissima Anya. Non vediamo l'ora che i Forger tornino con la seconda parte della prima stagione di Spy x Family, e per ingannare l'attesa consigliamo a tutti di provare a leggere l'omonimo manga di Tatsuya Endo, dove le avventure dei tre proseguono tra missioni, stelle e tantissime risate.