Spy x Family: un video speciale dedicato all'ultima canzone introdotta nell'anime

Lo straordinario e travolgente successo dell’anime di Spy x Family sta portando ad una continua crescita dell’opera firmata da Tatsuya Endo e trasposta dagli artisti di Wit Studio e CloverWorks. La popolarità raggiunta dopo appena cinque episodi, si riscontra anche nell’accoglienza ricevuta dalla nuova canzone originale di (K)NoW_NAME.

Tra gli eventi più importanti del quinto episodio dell’anime, pubblicato il 7 maggio 2022 e disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll, vi è sicuramente l’ingresso di Anya nella Eden Academy. Un risultato fondamentale per la famiglia Forger, e che gli autori dell’adattamento hanno reso più rilevante aggiungendo alla colonna sonora TBD, il singolo cantato dal gruppo (K)NoW_NAME, che ha ricevuto uno speciale video dedicato che potete trovare in cima alla notizia.

A meno di 24 ore dalla pubblicazione il video ha già superato le 300mila visualizzazioni, e mostra come anche i momenti meno concitati della storia possano diventare unici e assumere un valore maggiore rispetto alla controparte cartacea, grazie al contributo sonoro e musicale. Come di consueto diteci cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che un'illustrazione stradale di Anya è diventata virale, e vi lasciamo ai dati relativi ai manga più venduti di aprile 2022, dove Spy x Family ricopre un'importante posizione.