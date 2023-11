Spy x Family, una nuova visual: l'arco della crociera in due poster

E' ufficialmente iniziato il nuovo arco narrativo di Spy x Family. La seconda stagione si è finalmente tuffata in una saga e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa attenderà questa volta alla famiglia Forger. Per la prima volta vedremo la dolce Yor nelle vesti da assassina, intenta a ricoprire un lavoro molto importante.

Per questo nuovo arco narrativo, chiamato Cruise Adventure Arc, tutti i Forger si sono imbarcati in una nave da crociera di lusso per l'ultima missione di Yor Briar. In particolare, il suo compito questa volta è quello di di salvare la famiglia di un boss della Mafia da una rovina certa.

Come accennato precedentemente, è la prima volta che vediamo la "madre" di famiglia in una sua missione e sono tutti molto curiosi di sapere come se la caverà. Per l'occasione, Spy x Family ha rilasciato due poster promozionali, disponibili in calce all'articolo.

In queste due key visual, Yor e tutti i Forger sono mostrati in due vesti: la prima, quella classica, come li conosciamo sempre. La seconda, nelle loro "vesti" da tenere segrete agli altri. A proposito di nuove vesti, sono arrivati alcuni nuovi dettagli su Spy x Family Code White, il film di Natale inedito scritto da Tatsuya Endo. In particolare, sono stati svelati alcune modifiche ai classici character design dei personaggi principali.

Negli ultimi giorni, Spy x Family ha rilasciato dei gadget molto speciali, perfetti per chi intende decorare la propria casa a tema Anya e la sua meravigliosa famiglia di spie e sicarie. Servizi da tè, oggettistica varia, cancelleria e tanto altro sono disponibili in una collezione meravigliosa.