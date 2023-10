Spy x Family Vs. Frieren: è sfida per il titolo di miglior anime stagionale

A inizio ottobre Crunchyroll ha aperto le porte del palinsesto autunnale 2023, una stagione ricca di novità e grandi ritorni. A poche settimane dall'inizio della stagione, la community di appassionati ha già eletto l'anime migliore di questi mesi. È lotta a due tra Spy x Family 2 e Frieren per il titolo di miglior anime dell'autunno 2023.

Tra le uscite migliori del 2022, Spy x Family è tornato con una seconda stagione che sta già entusiasmando gli spettatori. La formula della spy comedy di Tatsuya Endo è tanto semplice quanto efficace. Gag e avventure spensierate sono alla base delle missioni segrete della famiglia Forger composta da Loid, Anya, Yor e Bond, alias dell'agente segreto Twilight, dell'assassina Thorn Princess e della bambina esper e del cagnolone veggente. La seconda stagione sta rinnovando la proposta alla perfezione, e una delle scene meme più attese di Spy x Family 2 ha già fatto il giro del web.

Il secondo contendente è una novità assoluta. Frieren: Oltre la Fine del Viaggio è unico, uno shonen atipico che non sfrutta gli usuali concept del genere, ma che riesce a convincere con la sua storia fantasy in grado di regalare forti emozioni. Il messaggio condiviso da Frieren è importante, ben diverso da quello leggero di Spy x Family.

Tra i due, attualmente, a essere in testa per la corsa di miglior anime della stagione autunnale 2023 è Frieren. L'anime di Madhouse, tratto dal manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, ha una valutazione degli utenti di 8,94 su MyAnimeList e dell'87% su AniList. Per quanto riguarda la produzione combinata di WIT Studio e CloverWorks, invece, i punteggi sugli stessi portali sono rispettivamente di 8,39 e dell'81%.