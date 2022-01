Spy x Family, ecco i wallpaper dell'adattamento anime

Uno degli adattamenti anime più attesi del 2022 è senza dubbio quello di Spy x Family, tratto dall'omonimo manga di Tatsuya Endo. La commedia action vede protagonista la spia Twilight che, pur di portare a termine la sua missione, recluta con sé Yor, che prenderà i panni di sua moglie, e la piccola Anya per creare la famiglia Forger.

Il manga, esordito nel 2019, ha avuto un successo eccezionale, tanto che all'annuncio dell'anime di Spy x Family l'estasi dei fan è stata incredibile. Le loro reazioni avranno sicuramente fatto piacere a CloverWorks e Wit Studio, entrambi produttori della serie.

I due studi stanno spingendo molto sull'anime di Spy x Family, e dopo aver pubblicato un primo trailer e diverse illustrazioni ecco arrivare i wallpaper di Twilight e famiglia. Come possiamo vedere nel tweet di @_komi03, le quattro immagini pubblicate mostrano i Forger sia in panni formali, come una vera famiglia, sia nelle loro vesti da "lavoro". Due immagini sono adatte per essere usate come sfondo del desktop, mentre le altre come sfondo per lo smartphone.

In Italia, Spy x Family è stato annunciato da Crunchyroll, e arriverà probabilmente in simulcast nel corso dell'anno. L'anime promette di regalare risate a tutti, e per averne un primo assaggio vi consigliamo di leggere l'opera cartacea pubblicata da Planet Manga.