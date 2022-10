Spy x Family x Burger King: arrivano i panini dedicati ad Anya

Indubbiamente Spy x Family è il fenomeno del momento e per cavalcare l'onda di questo successo sono numerose le iniziative di marketing in arrivo. Una di queste porta la piccola Anya Forger a mangiare un delizioso panino da Burger King.

Mentre i fan festeggiano il recente esordio del secondo cour dell'adattamento anime di Spy x Family, i Forger si rendono protagonisti di una particolare iniziativa. Il tutto nasce su Twitter, dove l'account ufficiale di Burger King Japan ha invitato Anya presso uno dei suoi locali selezionati per degustare un delizioso panino agli arachidi.

La lettera recapitata ad Anya così recita: "Cara Anya-sama, qui è Burger King, è un piacere conoscerti! In verità siamo tuoi grandi fan, quindi abbiamo un hamburger speciale solo per te. Il suo nome è Peanut Butter Royale. Ci sono un sacco di noccioline dentro! Saranno in vendita dal 21 ottobre. Per favore, vieni almeno una volta e provalo. PS: Abbiamo anche preparato dei prodotti in edizione limitata! Siamo così wakuwaku!!".

Ormai abbiamo imparato a conoscere bene Anya e sappiamo la sua irrefrenabile passione verso gli arachidi. Se non fosse per il buon senso di papà Loid e mamma Yor, la piccola telepate non farebbe altro che mangiare snack alle noccioline. Non c'è dunque alcun dubbio che Anya accetti di buon grado l'invito.

Nei locali Burger King situati ad Akihabara, Shimokitazawa e Shibuya, dal 21 ottobre 2022, sarà dunque possibile trovare tre diversi hamburger in edizione limitata. I panini della Peanut Butter Royale includono il Royale & Bacon, il Royale & Berry e il Royale & Chicken. Chi acquisterà questi prodotti riceverà merchandise esclusivo. Con Spy x Family doppiato in italiano da Crunchyroll, non è escluso che questa collaborazione arrivi anche in Italia.