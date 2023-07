Spy x Family x Street Fighter: Anya diventa Chun-Li nell'artwork crossover di Tatsuya Endo

Con il debutto dell'adattamento animato realizzato da WIT Studio e CloverWorks ben presto Spy x Family è divenuto uno dei franchise più importanti al mondo. La storia della piccola Anya e della famiglia Forger ha conquistato il pubblico, che ora non può fare a meno della spy comedy nata dalla mente del sensei Tatsuya Endo.

Mentre i fan attendono l'uscita di Spy x Family: CODE WHITE, il primo lungometraggio della serie in uscita nel Natale del 2023, l'opera pubblicata da Shueisha si rende protagonista di alcune partnership piuttosto importanti che accrescono la fama dei Forger. Per l'uscita dell'ultimo film di Tom Cruise, Spy x Family ha collaborato con Mission Impossible, ma non solo.

Negli ultimi giorni si era parlato di un crossover tra Spy x Family e Street Fighter, che trova ora realtà con una splendida illustrazione realizzata dal maestro Endo. Nell'artwork disegnato dal mangaka vediamo Anya Forger non si fa più allenare da mamma Yor, ma bensì da un'artista marziale che tutti i videogiocatori riconosceranno. Anya veste la stessa divisa di Chun-Li da Street Fighter, nonché la stessa acconciatura, e sferra un calcio che rovescia un secchio d'acqua.

Il disegno è stato accompagnato da una confessione d'amore di Tatsuya Endo, il quale ha rivelato di aver speso numerose ore su Street Fighter III Third Strike in gioventù e che anche quando studiava come disegnare guardava i lavori di Capcom Design Works.