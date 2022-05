Spy x Family x UNIQLO: arrivano le magliette dedicate all'anime sullo store

Il brand UNIQLO è estremamente famoso in Giappone e non solo. Ormai da diversi anni, la compagnia nipponica si è allargata e ha aperto negozi e servizi online in tutto il mondo, anche in Italia, dove propone capi anche a tema anime. Considerato l'andamento di Spy x Family, non poteva non nascere una collaborazione anche con questo titolo.

Dopo la partnership tra UNIQLO e Jujutsu Kaisen, nasce la collaborazione per alcuni capi d'abbigliamento con Spy x Family. Le avventure di Anya, Loid e Yor sbarcano su alcune magliette che sono state rivelate da UNIQLO Japan. Dal 3 giugno, saranno disponibili sia sui negozi online che in quelli fisici quattro magliette dal costo di 1500 yen l'una, orientativamente 11 euro.

La prima è una maglia molto semplice, verdina ma con i tre protagonisti stampati in nero al centro. La seconda è bianca e dedicata a Loid, con la sua silhouette rossa. La terza è di nuovo dedicata a tutti e tre i personaggi, stampati con un tracciato bianco su sfondo nero. Infine la quarta è la maglietta più particolare, con un taschino sul lato sinistro dove sono incise le stelle e i fulmini dell'accademia Eden che possono valere un premio o una punizione, ma all'interno del taschino si nota la faccia meme Heh di Anya.

Non è ancora noto se questi capi arriveranno anche sugli store internazionali. Intanto UNIQLO ha anche rinnovato la collaborazione con Demon Slayer.