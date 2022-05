Spy x Family: Yor in abiti casual in questo fedelissimo cosplay

Spy x Family è l'anime della stagione, una serie che ha scalato dozzine di classifiche globali dopo appena una manciata di episodi. L'adattamento televisivo, inoltre, ha ulteriormente ampliato la platea di fan del gioiellino di Tatsuya Endo che stanno omaggiando la saga con diverse manifestazioni di creatività.

Stando ai più recenti rumors in circolazione, l'anime di Spy x Family adatterà l'intero manga omonimo attraverso una formula molto simile a quella de L'Attacco dei Giganti 4 con una suddivisione per parti e scaglionate l'una dall'altra di un paio di mesi di distanza per dare il tempo alla produzione di portarsi avanti coi lavori. Inoltre, il successo della serie ha garantito al franchise già delle prime collaborazione, tra cui l'ultima recente partnership con UNIQLO per delle magliette a tema dedicate.

Insieme al merchandising sono aumentate anche le manifestazioni di creatività come originali cosplay da parte dei fan. L'artista cinese 裂裂sugoisugoi, infatti, ha realizzato un'interpretazione personale proprio di Yor, la 'finta' moglie di Twilight ai fini dell'Operation Strix. L'abilissima assassina è stata però reinterpretata con il tipico abbigliamento causal che ha riscosso un grande apprezzamento in rete.

