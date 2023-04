Spy x Family: Yor si allena in questo cosplay di Monpink

Continua a ricevere premi Spy x Family, manga di Tatsuya Endo che racconta la storia di una famiglia insolita, composta da un agente segreto, una donna assassina da una forza incredibile e una bambina con poteri telepatici.

Spy x Family è diventato molto popolare nel giro di poco tempo grazie alla leggerezza della trama e ai personaggi ben caratterizzati e, soprattutto, molto simpatici, capaci di dare vita a gag e dinamiche che intrattengono e divertono. La famiglia Forger è la protagonista della storia e viene unita per motivi di spionaggio, ma con il tempo i componenti iniziano a creare un piccolo legame.

Yor Forger è il personaggio principale femminile della serie ed è l'assassina della famiglia. Yor infatti ha una doppia identità che in pochissimi conoscono: come impiegata e madre di famiglia sembra una donna normale, gentile e calorosa, ma quando deve compiere il suo ruolo segreto allora diventa spietata, senza guardare in faccia a nessuno. Il suo segreto viene scoperto da Anya, la figlioccia telepate, con le due che stringono un rapporto, creando momenti comici e commoventi. Come dimenticare, ad esempio, le sessioni di allenamento di Anya seguite da Yor.

Il cosplay di Yor in sessione d'allenamento con maglia bianca e tuta creato dalla cosplayer Monpink è un'ottima rappresentazione del personaggio in questo frangente. Il costume è composto da abiti semplicissimi e cattura quei momenti in cui la donna ha cercato di allenare la bambina, anche se non con molto successo. Nonostante sia semplice, Monpink riesce a portare in vita alcuni momenti di Yor con efficacia e fedeltà.

Ci saranno sicuramente altri momenti per loro due con l'arrivo di Spy x Family stagione 2.