Spy x Family: Yor assassina in questo cosplay affascinante

È stata una lunga stagione primaverile, ma alla fine la famiglia Forger saluta gli spettatori. Infatti, Spy x Family ha visto la conclusione della sua prima parte e pertanto bisognerà attendere prima di poter rivedere Loid, Anya e Yor in azione. Non troppo, visto che i prossimi episodi verranno proposti nella stagione autunnale.

Mancano quindi pochi mesi al loro ritorno con altri 12 episodi, che completeranno la prima stagione di Spy x Family con i suoi 24 episodi totali. C'è chi però non riesce ad attendere. Qualcuno ha iniziato già a lanciarsi nel manga, qualcun altro invece ha deciso di mettersi il cuore in pace. Per questi ultimi, intervengono però i cosplay dei personaggi di Spy x Family che riescono quantomeno a lenire l'attesa.

La cosplayer Monpink ha realizzato un cosplay di Yor in versione assassina. La madre della famiglia Forger sveste i panni da casalinga e da impiegata e veste invece il lungo abito nero da assassino, portando con sé l'ago che usa per i suoi omicidi. Al suo fianco, sulla seduta, ci sono le rose con le spine, che sottolineano il suo soprannome "Regina di spine". Quattro foto che potete osservare in basso, vi piace questa versione di Yor?

Su di lei però c'è anche altro merchandising: per i fan ecco una statuetta di Yor molto hot.