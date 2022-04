Spy x Family, Yor ha fatto il suo debutto: come hanno reagito i fan?

Spy x Family ha fatto il suo esordio esplosivo in questa stagione primaverile, insieme a tanti altri anime. Mentre in molti attendevano Kaguya-sama e Shield Hero, due ritorni molto graditi, c'è chi si è lasciato affascinare fin da subito dal primo trailer con la famiglia Forger al completo.

Tuttavia il terzetto di protagonisti non è stato al completo fin da subito. Il primo episodio di Spy x Family ha mostrato l'incontro tra la spia Twilight, ora all'anagrafe Loid Forger, e la piccola Anya, una bambina in grado di leggere il pensiero. I due costituiscono una famiglia, così da permettere alla spia di attivare l'operazione Styx che potrebbe evitare una guerra tra Westalia e Ostania. La famiglia però manca di una persona importante: la madre.

Nel secondo episodio di Spy x Family esordisce Yor, una donna single e che sembra non riuscire a trovare un marito. Il motivo è anche che la donna è in realtà un'assassina e quindi non si può permettere certi legami. Con Loid tesserà quindi un rapporto particolare per avere una copertura. Come hanno reagito i fan all'ingresso di Yor nell'anime? Molto positivamente: il fascino dell'assassina ha colpito tutti e le scene con Loid hanno lasciato il segno, in un'unione tra serio e faceto che diverte. E voi avete apprezzato l'ingresso nell'anime di Yor?