Spy x Family, Yor prende vita in questo realistico cosplay

Il successo di Spy x Family aumenta di episodio in episodio, merito di un'opera di partenza già prettamente popolare oltre che estremamente divertente. Inevitabilmente, inoltre, si sono moltiplicate a dismisura le manifestazioni di creatività da parte della community.

Chiusa la polemica sulla figura di Yor a seguito del secondo episodio, nel frattempo l'episodio 4 di Spy x Family è stato caratterizzato da un toccante momento familiare ai danni di uno dei personaggi più odiati dell'anno. La famigliola costruita ad hoc ciascuno per i propri interessi sta conquistando un pubblico di migliaia di appassionati in tutto il globo, garantendo così all'anime risultati straordinari su servizi come My Anime List e IMDb.

A tal proposito, recentemente una cosplayer in Cina, una certa 如月灰 su Weibo, ha voluto dedicare proprio al sicario della famiglia, Yor, una straordinaria e fedele interpretazione personale, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, che reinterpreta il personaggio in abiti casual e con un incredibile realismo che ha riscontrato un ottimo clamore da parte dei fan, merito soprattutto di una maniacale attenzione ai dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.