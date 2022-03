Spy x Family: una Yor pungente in un cosplay che anticipa l'anime

In Giappone ha fatto subito sfaceli, ottenendo numeri da record su Shonen Jump+, replicando poi a livello di tankobon con oltre un milione di copie vendute per il primo volume. Poi è arrivato anche in Italia con Planet Manga, mentre a breve Spy x Family mostrerà le sue qualità anche come anime.

Mancano pochi giorni all'inizio della stagione primaverile del 2022 e uno dei titoli più attesi è proprio Spy x Family prodotto da Cloverworks e WIT Studio congiuntamente. I primi trailer dell'anime hanno mostrato la famiglia ricca di segreti con tutto il loro dinamismo e la vita quotidiana tra sotterfugi e sfide che debutteranno a breve su Crunchyroll.

In attesa di vedere la famiglia in versione animata e di scoprire quali saranno i problemi da affrontare, in rete è già diventata virale questa Yor nel cosplay realizzato da Kipi. La donna che ricopre il ruolo di madre nella famiglia Forger è in realtà un'assassina con una forza sovrumana, che tenta di nascondere con poco successo. Quando viene contattata per un assassinio, sveste i panni della donna di famiglia e indossa un abito nero lungo e porta sempre con sé degli aghi parecchio pericolosi con cui non si fa scrupoli a uccidere persone.

Questa Yor Forger da Spy x Family è riuscita indubbiamente a calarsi bene nel ruolo.