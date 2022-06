Spy x Family: Yor è una spietata assassina in questo cosplay di Master Aoko

Spy x Family sta monopolizzando settimanalmente tutte le discussioni a tema anime, merito di una produzione che ha valorizzato al meglio il manga di Tatusya Endo. Il successo dell'opera, infatti, è incrementato vertiginosamente dopo l'esordio dell'adattamento televisivo qualche settimana fa.

Con 21 milioni di copie in circolazione, Spy x Family è uno dei manga più venduti in assoluto del 2022 e che ha goduto di un incremento del numero di copie stampate davvero vertiginoso. Inoltre, i piani di Wit Studio e Cloverworks sono quelli di proseguire con la trasposizione della serie a lungo termine dal momento che, stando ai più recenti rumors in circolazione, lo staff vorrebbe proseguire l'anime di Spy x Family sino alla conclusione del manga attraverso una formula come quella di Attack on Titan.

Ma a contribuire al successo dell'opera non mancano le iniziative da parte della community dedicata, su tutti quelli dei cosplayer. A tal proposito, Master Aoko, una talentuosa e celebre cosplayer, ha dedicato ad uno dei protagonisti della serie, l'abile assassina Yor, un'incredibile interpretazione personale, la stessa che potete ammirare a dovere in calce alla notizia. Il suo lavoro è stato molto apprezzato soprattutto per la resa realistica e fedele dei dettagli.

