Spy x Family: Yor splende in questo cosplay nei panni di Thorn Princess

Yor Briar ha dovuto fare immediatamente i conti con una realtà cruda e complicata, che l'ha costretta a diventare adulta sin dalla più tenera età per badare a suo fratello minore Yuri. È così che accetta il lavoro di sicario, assassina a pagamento, diventando Thorn Princess, ma le vicende di Spy x Family la costringono a sposarsi.

Per mantenere alta la sua credibilità come impiegata d'ufficio e tenere segreta la sua seconda vita, accetta la proposta di Loid Forger: i due decidono di fingersi sposi per evitare dei sospetti. Esattamente come lei, anche il suo finto marito ha bisogno di tenere all'oscuro il suo impiego come spia: i due accettano di diventare complici per scopi egoistici. Oltre queste premesse, Spy x Family è uno shonen atipico e un anime comico, esplora le vicende di una "famiglia per caso", formata anche dalla piccola Anya Forger e il cane Bond. Osserviamo la falsa madre del gruppo nella rivisitazione originale della cosplayer bakuroo.cosplay.

In questo cosplay di Yor Forger da Spy x Family, la donna veste i panni di Thorn Princess, il suo nome in codice come sicario. Nonostante sia da anni un'assassina a pagamento, questo lavoro non rispecchia la sua personalità dolce ed empatica, come dimostra più volte con Anya, che d'altro canto vede la sua finta madre come un esempio da seguire.

Oltre la facciata di madre diligente, c'è una donna intelligente ed elegante, capace di aiutare Loid, o per meglio dire la spia Twilight, nelle sue missioni top secret. Allo stesso tempo, è da anni che nasconde la sua seconda vita come sicario a suo fratello Yuri Briar, tenuto all'oscuro dall'impiego della sorella. La serie anime è pronta a tornare con il film di Spy x Family in Italia, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane ad aprile.