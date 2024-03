Spy x Family: Yor è Thorn Princess in questo cosplay italiano

Immersa in un universo fatto di sfide implacabili e responsabilità gravose, Yor deve fare i conti con il mondo oscuro dei sicari, tutto per proteggere il fratello minore Yuri. Qui si guadagna il soprannome di Thorn Princess, ma sa bene che in Spy x Famiky deve mantenere segreta la propria identità per sperare di sopravvivere.

Il destino la costringe a intraprendere un matrimonio di facciata e accetta di diventare la moglie di Loid Forger, uomo che a sua volta necessita di nascondere la sua vera identità come spia per mandare avanti una missione. È così che Yor diventa, assieme alla piccola Anya, parte integrante dell'Operazione Strix. Diamo un'occhiata a quest'interessante personaggio nella rivisitazione originale e fedele della cosplayer flower_lynne.

Nel suo cosplay di Yor Forger da Spy x Family, l'artista si trasforma in Thorn Princess, incarnando la dualità di un'anima divisa tra il dovere e la dolcezza. Nonostante la sua brutale professione di assassina a pagamento, Yor mostra una calda ed empatica natura, soprattutto quando si tratta di Anya, che la guarda con ammirazione e affetto. Yor e Loid non sono i veri genitori di Anya in Spy x Family, ma rappresentano comunque una famiglia unita e presente, pronta ad aiutarsi nei momenti di difficoltà.

Sotto la maschera da sicario di Yor si cela una mente acuta e un'eleganza innata, pronta ad affiancare Loid, noto anche come l'agente Twilight, nelle sue rischiose missioni. Mentre si occupa delle sue responsabilità di famiglia, Yor continua a nascondere il suo oscuro passato, persino a suo fratello Yuri. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Yor da Spy x Family, pronta a svolgere il suo lavoro?

