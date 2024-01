Spy x Family: Yor diventa Thorn Princess in questo cosplay originale

Spy x Family si trova ora nel suo apice: il manga di Tatsuya Endo avanza senza intoppi, mentre l'anime si è appena immerso in un nuovo avvincente arco narrativo. Il franchise ha conquistato gli appassionati di anime e manga con la sua trama coinvolgente e i personaggi affascinanti, diventando anche una fonte di ispirazione per i cosplayer.

La trama di Spy x Family, che abilmente mescola gli elementi classici di una serie d'azione con una comicità leggera e divertente, è senza dubbio uno degli aspetti preferiti dai fan e il motivo per cui la serie tende ad abbracciare un pubblico molto ampio, da bambini ad adulti. L'anime ha fatto il suo debutto cinematografico con un film natalizio inedito, intitolato Spy x Family Code White. Mentre aspettiamo l'arrivo di questo lungometraggio anche in Italia, godiamoci questa interpretazione proposta dalla cosplayer amenemonechi.

Nel cosplay di Yor Forger di Spy x Family nei panni di Thor Princess, la vera identità della donna prende vita. Parallelamente al suo compagno spia Twilight, Yor conduce una vita segreta, svolgendo il ruolo di assassina a pagamento per proteggere suo fratello Yuri e sostenere le spese della sua famiglia.

Nonostante la sua professione, Yor è in realtà una donna di buon cuore e timida, con un'eleganza fuori dal comune. Ha scelto di sposare Twilight, o per meglio dire Loid Forger, per raggiungere i propri obiettivi, ma rimane al tempo stesso una moglie e madre amorevole. La sua figura è cruciale nella formazione ed educazione della piccola Anya, che la vede come un punto di riferimento.

Tornando a parlare del film natalizio Spy x Family Code White è un successo in Giappone, per cui le aspettative per l'arrivo in Italia sono molto alte.