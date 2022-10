Spy x Family, Yor o Thorn Princess? Il dilemma nel poster per l'episodio 16 dell'anime

Il ritorno sugli schermi di Spy x Family è stato prorompente e ha portato gli spettatori del secondo cour a fare la conoscenza del quarto e al momento ultimo componente della famiglia Forger. Tuttavia, pare che per qualche ragione Yor non sia contenta della situazione a casa.

In Spy x Family 1x15 la famiglia Forger si è allargata con l'adozione del cucciolone Bond, cane veggente che ha stabilito un bellissimo legame con Anya. Ma che cosa sta accadendo invece a Yor? Nel poster che celebra il rilascio della sedicesima puntata dell'anime la vediamo infatti con uno sguardo truce, le mani tagliate e con una busta che pare sgoccioli sangue. Che stia tentando di nascondere il suo ritorno in attività come Thorn Princess?

Nel corso di queste prime puntate della seconda parte dell'adattamento Yor ha provato a rimettersi ai fornelli, ma come sempre con scarsi risultati. La donna è convinta che Loid abbia addirittura passato una intera giornata al WC per via della sua cucina, non sapendo che in realtà suo marito ha inventato una scusa per allontanarsi a lavoro.

Dunque, reputandosi una buona a nulla e una pessima donna di casa, Yor cerca di salvare il suo ruolo di mamma e moglie prendendo delle lezioni di cucina. A causa della sua doppia vita segreta, però, in Spy x Family 1x16 i risultati con il coltello alla mano sono pessimi.