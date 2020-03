La squadra dell'eroe dello scudo è al completo, disponibile ora il Nendoroid di Filo!

Ottime notizie per tutti i fan di The Rising of the Shield Hero perché il meraviglioso Nendoroid di Filo, la seconda compagna del protagonista Naofumi Iwatani, è disponibile da oggi sul sito web di Good Smile Company per circa 40 euro (tasse di spedizione escluse). In calce potete dare un'occhiata a tutte le specifiche dell'action figure.

Il prodotto è il terzo della linea di Nendoroid dedicati all'opera di Aneko Yusagi, avviata nel marzo del 2019 con quello del protagonista e proseguita successivamente con il pupazzetto di Raphtalia, distribuito lo scorso novembre. Il Nendoroid di Filo è preordinabile tramite il link disponibile in calce fino al 16 aprile 2020, e sarà spedito nel mese di ottobre. Good Smile Company permette gli ordini internazionali con un sovrapprezzo di circa 15 euro.

Vi ricordiamo che i Nendoroid sono delle piccole riproduzioni di anime e manga messe in commercio dall'azienda giapponese Good Smile Company a partire dal 2006. Le action figure sono alte circa dieci centimetri e mostrano il corpo del personaggio in versione chibi o super deformed. Tutte le parti del corpo di un Nendoroid sono interscambiabili, in questo modo i giocattoli consentono di far assumere al personaggio espressioni e posture diverse. Cliccando sopra il link reperibile in calce avrete qualche esempio.

Nel caso in cui voleste saperne di più sul making of di questi prodotti invece, vi rimandiamo al documentario realizzato da Crunchyroll pochi mesi fa.