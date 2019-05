Dragon Ball Z: La squadra Ginew riceve una nuovissima action figure

Dragon Ball Z è ormai finito da un bel pezzo, ma il fervore intorno alla storica serie di Akira Toriyama non si è mai placato, come dimostrato dalle numerose fan art che continuano a circolare in rete, immortalando i momenti piu' iconici di una delle serie maggiormente amate dai fan del mondo anime e manga.

A farci venire la nostalgia di Dragon Ball Z è - questa volta - una nuovissima action figure dedicata alla Squadra Ginew, che racchiude al suo interno alcuni tra i personaggi chiave per l'evoluzione dei nostri eroi all'interno della saga di Namek, ricordando alcuni scontri molto importanti come Vegeta e Gohan contro Reecome o addirittura Son Goku contro l'intero battaglione - capace di mostrarci tutti i frutti degli allenamenti accumulati sul pianeta di Re Kaioh.

L'inedita action figure, prodotta da Bandai, mostra Ginew, Reecome, Butter, Jeeth e Guldo nella loro classica posa da battaglia, con l'intenzione di incutere timore all'avversario, destando però piu' riso che terrore per via della loro buffa postura.

Ricordiamo, inoltre, un episodio nel quale la Squadra Ginew compare esclusivamente nella trasposizione nimata nell'aldilà, sul pianeta di Re Kaioh, dove ingaggia un combattimento con Yamcha, Tenshinan, Jiaozi e Piccolo. il Capitano Ginew invece non è presente, poiché è l'unico ancora vivo (nel corpo di un rospo). Rikoom, Butter, Jeeth e Guldo vengono sconfitti anche qui, precipitando nel Regno degli Inferi.

Se questa retrospettiva vi ha fatto venire voglia di un ripassino su quest'opera seminale, vi consigliamo il nostro speciale dedicato ai momenti migliori di una serie immortale.