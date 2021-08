La squadra di ginnastica ritmica dell'Uzbekistan omaggia Sailor Moon, ecco l'esibizione

Sebbene la fiaccola Olimpica sia stata spenta ormai da quasi una settimana, i Giochi di Tokyo 2020 hanno ancora molto da raccontare. La delegazione femminile di ginnastica ritmica dell'Uzbekistan ha omaggiato Sailor Moon nel corso della sua performance. A questa esibizione ha risposto poi la pattinatrice su ghiaccio russa Medvedeva.

L'epica cerimonia di chiusura accompagnata dalla colonna sonora di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci ha portato via i Giochi Olimpici. Di Tokyo 2020, però, c'è ancora molto da dire e raccontare. L'esibizione di ginnastica ritmica della squadra femminile dell'Uzbekistan è inizialmente passata in sordina, ma alla community non sfugge proprio nulla.

Come potete vedere voi stessi nel tweet in calce all'articolo, le atlete dell'Uzbekistan si sono esibite indossando i completi delle Pretty Guardian Sailor Moon, le eroine del maho shojo per eccellenza che in Italia ha spopolato nella metà degli anni Novanta. Oltre che omaggiare le protagoniste con i body che presentavano espliciti riferimenti, le atlete hanno completato la loro routine accompagnate dalle note della versione strumentale di Moonlight Densetsu, sigla originale dell'anime.



A questa esibizione ha risposto l'atleta russa Medvedeva, pattinatrice su ghiaccio che si è presentata al pubblico indossando l'iconico vestito scolastico di Bunny. Una volta che le note della OST le hanno dato il via, Medvedeva si è liberato dal giacchetto per danzare sul ghiaccio. In precedenza, anche la nuotatrice Katie Ledecky ha omaggiato Sailor Moon.