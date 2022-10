Squalificati - Ranger Reject, l'opera di Negi Haruba ottiene un adattamento anime

Mentre i fan attendono con ansia l'esordio del film conclusivo di The Quintessential Quintuplets in anteprima a Lucca Comics, un'altra opera di Negi Haruba ottiene le luci dei riflettori. Parliamo del suo Squalificati - Ranger Reject, che secondo fonti non ancora ufficiali avrebbe ottenuto un adattamento animato.

The Quintessential Quintuplets è stata una delle commedie romantiche più seguite degli ultimi anni portando al successo il nome di Negi Haruba. Dopo la conclusione dell'avventura delle gemelle Nakano, il fumettista giapponese ha proseguito poi la sua carriera con Squalificati - Ranger Reject arrivato in Italia con J-POP Manga.

Stando a quanto rivelato da alcuni dei più noti insider del web, Squalificati - Ranger Reject ha ottenuto un adattamento animato la cui uscita è prevista nel corso del 2023 in una data ancora da determinare. Al momento è più probabile ritenere che l'uscita sia prevista nella seconda metà del prossimo anno.

Ranger Reject è completamente differente da The Quintessential Quintuplets ed è più simile a opere come My Hero Academia e Tiger & Bunny. Il manga supereroistico è infatti ambientato in un pianeta Terra invaso da una razza aliena che solamente i membri di una pattuglia possono affrontare. Sono però proprio i membri di questa pattuglia a ordinare agli alieni di attaccare l'umanità per formare una sorta di intrattenimento. Tornando all'annuncio, l'ufficialità dovrebbe avvenire nel corso della settimana. Quale studio di animazione si occuperà dell'adattamento?