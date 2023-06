Squalificati - Ranger Reject: quale studio animerà l'adattamento del manga di Negi Haruba?

Una delle novità di maggior successo degli ultimi anni sta per ottenere un adattamento animato di cui cominciano a trapelare i primi dettagli. Parliamo di Squalificati - Ranger Reject, la serie manga di Negi Haruba, già celebre per la popolare romcom The Quintessential Quintuplets.

Pubblicato sulla rivista giapponese Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 2021, subito dopo il termine di The Quintessential Quintuplets, Squalificati - Ranger Reject sta per diventare un anime nonostante il manga sia ancora in corso di serializzazione. Quale studio d'animazione ha dato fiducia all'opera di Negi Haruba?

Nelle ultime ore è stato svelato che ad adattare il manga di Squalificati - Ranger Reject sarà Yostar Pictures, società nota per aver dato vita ad Arknights, Azur Lane e tanti altri ancora. A dirigere l'anime sarà un esperto del settore, Keiichi Sato, responsabile di Tiger & Bunny, Gantz: O e Inuyashiki. Al suo fianco ci sarà Keiichiro Ochi in qualità di sceneggiatore. Al momento non è ancora nota una data di uscita ufficiale, ma il debutto si presuppone possa avvenire già nei primi mesi del 2024. Se non volete aspettare vi ricordiamo che in Italia Squalificati - Ranger Reject è serializzato da J-POP Manga.ù

Anche conosciuto come Go! Go! Loser Ranger, la serie di Negi Haruba si ispira al franchise Super Sentai, meglio noto in Occidente come Power Rangers. Squalificati - Ranger Reject si svolge in un mondo in cui una malvagia organizzazione di alieni ha invaso la Terra, salvo essere sconfitta da una squadra di eroi nota come Dragon Keepers. In seguito, i mostri invasori sono stati costretti a inscenare finte battaglie, finché uno di questi, D, decide di ribellarsi.