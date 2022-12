Squalificati - Ranger Reject: primo trailer e poster per l'anime sui supereroi malvagi

Il tema dei supereroi è stato molto utilizzato di recente in Giappone, sia grazie all'esplosione dell'MCU che al successo ottenuto da un manga come My Hero Academia. C'è chi però decide di utilizzare questo tropos diversamente: l'autore Negi Haruba, già famoso per The Quintessential Quintuplets, ha lanciato Squalificati - Ranger Reject.

Il suo manga è pubblicato su Shonen Magazine da diversi anni e, nonostante qualche pausa, è riuscita a ottenere un discreto apporto dal pubblico e per questo è stato annunciato un anime per Squalificati - Ranger Reject. Annunciato qualche mese fa, ora arrivano le prime informazioni più succose da parte della produzione.

Negli scorsi giorni è stato aperto un sito internet ufficiale e, nonostante qualche leak, solo oggi arriva il primo trailer per Squalificati - Ranger Reject. Il video in alto presenta una situazione molto peculiare, con il tema dei supereroi rivisto in un'altra salsa da parte di Negi Haruba. Il protagonista infatti decide di intraprendere un percorso diverso dal previsto.

In aggiunta, c'è anche una key visual di Ranger Reject visibile in basso con il doppio volto del protagonista D. Seguirete questa nuova storia di Negi Haruba, molto diversa dalla precedente?