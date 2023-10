Squalificati - Ranger Reject: trailer e uscita per l'anime shonen sui supereroi

Dopo aver montato l'onda del successo con The Quintessential Quintuplets, l'autore Negi Haruba ci ha riprovato nel 2021 con Squalificati - Ranger Reject, un manga parodia dei mitici Power Rangers in corso di serializzazione su Weekly Shonen Magazine. Tra non molto, debutterà l'adattamento animato di Squalificati - Ranger Reject.

Se avete già apprezzato la storia delle gemelle Nakano non potrete perdere l'ultimo sforzo di Negi Haruba. La serie anime di Squalificati - Ranger Reject ha finalmente una finestra d'uscita, rivelata in un filmato promozionale assieme ad ulteriori dettagli sulla produzione.

Il trailer di Squalificati - Ranger Reject, della durata di circa un minuto, mostra la squadra di protagonisti di questo Super Sentai. Vediamo i Custodi del Drago entrare in azione contro l'Esercito dei Mostri. Il teaser rivela inoltre lo staff di doppiatori, che include Yusuke Kobayashi. Daishi Kajita e Yumika Yano nei panni dei protagonisti Footsoldier D, Hibiki Sakurama e Yumeko Suzukiri.

Lo studio responsabile dell'animazione di Squalificati - Ranger Reject è Yostar Pictures, con Keiichi Sato alla direzione. Keiichiro Ochi si occupa della composizione della serie al fianco del supervisore Kenji Hayama.

Basato sull'eredità del leggendario Super Sentai, Squalificati - Ranger Reject segue la storia di Footsoldier D nella sua missione per infiltrarsi e distruggere il gruppo dei Custodi del Drago. Quando l'Esercito dei Mostri invase la Terra tredici anni prima dell'inizio della storia, i Custodi del Drago riuscirono a soggiogarli nel giro di poco. Da allora in poi, i mostri sono stati schiavizzati e costretti a fornire loro un mostro a settimana affinché venga schiacciato dai ranger, idoli della popolazione umana.