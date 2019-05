Square Enix annuncia l'arrivo di nuovi manga in occidente

Di recente Square Enix è stata al centro di molte notizie riguardanti il nuovo trailer del remake di Final Fantasy VII. Non contento di queste notizie, la holding giapponese ha deciso di comunicare un accordo con il distributore Penguin Random House Publisher, che vedrà l'arrivo di alcuni suoi manga in occidente.

Il primo titolo il cui arrivo è stato annunciato sarà Final Fantasy XV: Dawn Of The Future, insieme ad alcuni famosi manga di successo. L'accordo tra Square Enix e Penguin Random House vedrà un certo numero di titoli arrivare negli Stati Uniti. In particolare stiamo parlando di Hi Score Girl, A Man And His Cat e Soul Eater, di cui di recente è stato annunciato l'arrivo di un'edizione Deluxe per il manga di Ohkubo.

Questi sono solo tra i primi manga annunciati che si faranno strada negli Stati Uniti. In passato, Square ha concesso in licenza le sue proprietà a diversi distributori, ma ora, con l'aiuto di Penguin, sarà in grado di avere un maggiore controllo sui metodi di distribuzione e non vediamo l'ora di vedere le loro licenze arrivare ad un pubblico più ampio.

Katsuyoshi Matsuura, direttore esecutivo e vicepresidente della Business Unit delle pubblicazioni di Square Enix ha detto sull'imminente accordo le seguenti parole: "Siamo entusiasti di avere l'opportunità di presentare la nostra ampia varietà di libri, grazie all'aiuto di PRHPS, ai nostri nuovi lettori".

Contemporaneamente, il General Manager e l'editore della Divisione Publishing per Square Enix, Masaaki Shimizu, che è stato il responsabile della realizzazione di questo nuovo programma, ha aggiunto: "Siamo entusiasti del fatto che ora abbiamo il pieno supporto di PRHPS per raggiungere i nostri obiettivi di introdurre più libri tradotti in inglese e ampliare la nostra portata a un nuovo pubblico".

Infine, l'attuale presidente di Penguin Random House Publishers, Jeff Abraham, ha aggiunto quanto segue sull'accordo con Square:"Siamo entusiasti di collaborare con Square Enix nella loro avventura nel mercato in lingua inglese in tutto il mondo. Vediamo significative opportunità di successo per il loro entusiasmante e originale programma."

Per quanto riguarda l'anime di Final Fantasy XV, vi ricordiamo che è finalmente arrivato il prologo Episode Ardyn.