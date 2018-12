Square Enix annuncia l'imminente conclusione di Akame ga KILL! ZERO

Il numero di gennaio della rivista nipponica Monthly Big Gangan edita da Square Enix rivela che Akame ga KILL! ZERO, prequel di Akame ga KILL! realizzato da Takahiro e Kei Toru, si concluderà il 25 gennaio 2019, con l’uscita del prossimo numero del magazine.

Come i fan ricorderanno, la conclusione del fumetto era già stata annunciata nel mese di agosto 2018, quando Square Enix rivelò che il decimo numero della serie sarebbe stato l’ultimo. Scritto da Takahiro e disegnato da Kei Toru, il fumetto ha esordito in Giappone nel mese di ottobre 2013, quando la serie principale di Akame ga KILL! era ancora in corso.

In Italia, Akame ga KILL! ZERO è pubblicato da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi sette volumetti dell’opera. Sempre Planet Manga, negli ultimi tre anni, ha pubblicato nel nostro paese anche la serie principale di Akame ga KILL!, il cui quindicesimo e ultimo numero è già disponibile dallo scorso mese di maggio.

Incentrato sul personaggio di Akame, il prequel è ambientato alcuni anni prima dei fatti raccontati nel manga originale, prima ancora che la feroce spadaccina diventasse un’assassina del gruppo noto come “Night Raid”. E voi, siete ansiosi di poter leggere il finale della serie o avreste preferito che il fumetto durasse ancora un po’? Fatecelo sapere attraverso i commenti.