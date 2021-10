È Squid Game mania anche con i cosplay: la bambola diventa vera in questa foto

Non ci sono solo show americani a fare il pieno di visite e interazioni su Netflix. Da qualche anno, sulla piattaforma si distinguono anche prodotti europei e asiatici, con la Casa di Carta che verrà subito in mente. Ma nelle ultime settimane a conquistarsi l'attenzione di tutto il mondo è stato Squid Game, serie sudcoreana.

A sorpresa, Squid Game ha convinto a livello critico e non solo, diventando praticamente virale e conquistando i meme dell'ultimo periodo. I 456 sfortunati partecipanti di questo gioco survival dovranno superare svariate prove ispirati a giochi per bambini, soltanto resi molto più stressanti e portati su un altro livello. Durante i giochi, i partecipanti incontreranno una bambola gigante molto inquietante con i capelli neri raccolti in due codini, un vestito giallo e arancione. Oltre i meme e i riferimenti, Squid Game sta però ricevendo anche dei cosplay.

La bambola di Squid Game ha ora ricevuto un cosplay da M4stiff che ha deciso di postare la foto, disponibile nel post in calce alla notizia, ottenendo un buon seguito su Reddit. Per riprodurre al meglio non solo la bambola ma anche l'ambiente circostante, la foto è stata scattata in un'area desolata e con un albero alle spalle.

La prima stagione si è conclusa, ma Squid Game deve ancora rispondere ad alcune domande che forse vedremo nella stagione 2.