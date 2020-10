SSSS.Dynazenon: mostrati il trailer e il character design ufficiali

Il suono di una chitarra ci accompagna per tutta la durata del trailer, nessuna parola, e alla fine, intravediamo un enorme mecha. SSSS.Dynazenon è il nuovo progetto che porterà avanti l'universo di Gridman, e adesso abbiamo finalmente il primo trailer tra le mani.

Nel 2018 la Tsuburaya Productions ha iniziato ad ampliare i suoi orizzonti, adattando in anime alcuni dei suoi Tokusatsu come Ultraman e Denkou Choujin Gridman. Per la serie Gridman, quelli di Tsuburaya si sono affidati al celebre Studio Trigger ma non avevamo idea che avremmo visto un altro anime ambientato in questo universo.

Anche se non ci è ancora chiaro quali saranno la data di uscita e la natura di questo progetto animato, Tsuburaya Productions e lo Studio Trigger hanno rilasciato il primo trailer di SSSS.Dynazenon che ci mostra molti volti dei personaggi che vedremo all'interno di questo arco.

Su Twitter, l'account ufficiale di Studio Trigger ha pubblicato alcune immagini ufficiali del character design dei personaggi di SSSS.Dynazenon, che vi lasciamo in fondo a questa news.

Un altro dettaglio non chiaro è come SSSS.Gridman e il nuovo anime siano collegati tra di loro, visto che il primo titolo si era concluso in modo definitivo. Una cosa che potrebbe essere certa è che i due titoli si riferiscono a God Zenon e Dyna Dragon, provenienti dal franchise del Tokusatsu originale e che, probabilmente, li vedremo in una nuova forma proprio come abbiamo già visto al debutto di Gridman.

Che ne pensate del trailer? Siete curiosi di vedere cosa nascerà da questa collaborazione? Se volete saperne di più su questa serie, vi consigliamo di recuperare le prime impressioni su SSSS Gridman dello Studio Trigger. Se invece siete curiosi di saperne di più su questa serie, tante informazioni e key visual per SSSS Dynazenon.