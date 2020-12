SSSS.Dynazenon: nuovo trailer e data di pubblicazione per lo spin-off di Gridman

Dallo stesso universo di SSSS.Gridamn è in arrivo SSS.Dynazenon, il nuovo anime originale prodotto dallo studio Trigger. Andiamo a vedere il trailer nel quale viene rivelata anche la data in cui l'opera verrà resa disponibile.

Tokusatsu è una parola che indica serie TV giapponesi che presentano numerosi effetti speciali. In occidente siamo soliti associarla a quelle produzioni che vedono uno o più eroi scontrarsi contro un mostro gigante, chiamato anche Kaiju. Ebbene, molti fan di queste opere nel 2018 rimasero sbalorditi dall'annuncio della produzione di un anime per il franchise Gridman the Hyper Agent del 1993. Ora, verso la fine del 2020 un ulteriore nuovo anime legato allo stesso universo sta per arrivare.

Lo studio Trigger già in precedenza ci aveva mostrato un trailer ed i character design ufficiali di SSSS.Dynazenon. Attualmente lo staff di produzione ha diffuso un nuovo video promozionale tramite il quale si può avere un ottima anteprima di ciò che verrà mostrato nella serie. Inoltre in occasione del Tokyo Comic-Con 2020 è stato mostrato il mecha protagonista dell'opera, che è possibile vedere nel Tweet riportato al termine della news.

Dal nuovo video si apprende che l'anime verrà prodotto dallo stesso staff che lavorò alla creazione di SSSS.Gridman, di cui vi riporto le nostre impressioni, e sarà diretto da Akira Amemiya. Al termine del trailer viene, infine, confermata la data di pubblicazione prevista per Aprile 2021.

Siete in attesa di questa nuova opera dello studio Trigger? Cosa ne pensate del video promozionale? Fatecelo sapere con un commento.